La BAC : FIP, 50 ans d’exception

Joyeux anniversaire FIP ! La radio musicale culte fête son cinquantième anniversaire ce mardi 5 janvier. Pour ceux qui l’ignorent, FIP c’est une radio quasiment exclusivement musicale de Radio France. A sa création, elle ne diffusait que dans Paris, puis s’est élargie au reste de l’Île-de-France, avant de conquérir les grandes villes et le reste du pays. Depuis 50 ans, FIP est devenue une référence en matière de radio musicale, pourtant au départ, c’était pas gagné d’avance. FIP naît sous l’impulsion du duo de programmateurs Jean Garretto et Pierre Codou, appuyés par leur directeur Roland Dhordain. A l’époque, l’idée de créer une radio exclusivement musicale et uniquement réservée aux Parisiens tient du pari fou. Pourtant, la radio cartonne : entre sa programmation musicale, ses reportages haletants sur la vie des Parisiens et l’avènement des « Fipettes » qui sont venues bousculer le paysage radiophonique français jusque-là très masculin. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade des Affaires Culturelles.