La BAC: Frida Kahlo comme vous ne l’avez jamais vue

Jusqu’au 31 mars, la Galerie de l’Instant présente « Le Regard d’une artiste », une exposition entièrement consacrée aux photographies de la peinte Frida Kahlo par son amie Lucienne Bloch. On y découvre l’artiste dans une série de portraits intimistes et méconnus. Mondialement connue pour ses autoportraits colorés, l’allure de Frida Kahlo est devenue célèbre. On connaît tous son épais mono sourcil noir, les fleurs dans ses cheveux et son univers coloré. Pourtant, on connaît mal l’artiste en dehors de ses œuvres et c’est justement ce que l’exposition à la Galerie de l’Instant veut corriger. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade des Affaires Culturelles.