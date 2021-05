La BAC : Gustave Flaubert et le bovarysme

Cette année, on fête le bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert. À cette occasion paraissent un album Pléiade sur l’auteur et « Le Monde selon Flaubert », de l’historien Michel Winock. Deux moyens idéaux de mieux appréhender cet écrivain majeur du XIXème siècle. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade des Affaires Culturelles.