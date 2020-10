La BAC : Henri Matisse, plus que jamais d’actualité

En savoir plus sur Yann Barthes

Le couvre-feu n’a pas encore eu raison des musées : il est donc encore temps de courir admirer la rétrospective Matisse à Paris. Le Centre Pompidou consacre une vaste exposition à Henri Matisse, l’un des peintres français les plus connus au monde. Son travail sur les formes et les couleurs ont fait sa renommée et ont inspiré des générations d’artistes : de peintres, bien sûr, mais aussi de couturiers, de créateurs, de sculpteurs, … Et plus que jamais, Henri Matisse est le peintre de notre époque confinée, enfermée, en proie à la maladie. Oui, parce qu’on ne le sait pas forcément, mais Henri Matisse a commencé à peindre à 20 ans, alors qu’il était confiné chez lui à cause… d’une crise d’appendicite. Plus tard dans sa vie, de nouveau malade, il sera à nouveau reclus chez lui pendant de longs mois et, faute de pouvoir peindre, se tournera vers le collage. Pour tout ça et bien plus encore, Henri Matisse est plus que jamais d’actualité. Ambre Chalumeau nous en parle.