Le château d’Hérouville est le plus mythique château de l’histoire du rock. C’est ici, dans le Val d’Oise, que les Bee Gees ont enregistré la BO de la « Fièvre du Samedi soir », qu’Elton John a enregistré ses albums « Goodbye Yellow Brick Road » et « Honky Château » ou que Pink Floyd a enregistré le génialissime album « Obscured by clouds ». Ambre Chalumeau nous en parle dans sa Brigade des Affaires culturelles.