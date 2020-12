La BAC : Hervé le Tellier, lauréat d’un prix Goncourt un peu particulier

En savoir plus sur Yann Barthes

Malgré la crise, la cérémonie du prix Goncourt a bien eu lieu cette année pour une édition 2020 forcément un peu spéciale. D’abord parce que les membres du jury se sont mis d’accord via visioconférence. Ensuite parce qu’on n’aura pas vu les traditionnelles images de l’auteur arrivant comme une rock star au restaurant Drouant, à Paris, QG des cérémonies du Goncourt. Pour autant, l’année 2020 a bien son lauréat : le prix Goncourt est cette année décerné à Hervé le Tellier pour son roman « L’anomalie ». Un roman qui raconte l’histoire complexe de passagers d’un avion mis en présence de leur double à cause d’un bug temporel et sans précédent, le tout sur fond de toute puissance technologique à la sauce Matrix. Une consécration pour Hervé le Tellier puisque l’Anomalie est son vingt-troisième roman, tout de même. Comme chaque année, l’attribution du prix Goncourt a aussi eu son lot de déçus : nombreux sont ceux qui ont regretté que le prix aille une fois de plus à un homme blanc, plutôt qu’à, par exemple, l’autrice noire Djaïli Amadou Amal. Ou encore qu’il récompense la maison d’édition Gallimard plutôt qu’une maison indépendante. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Bridage des Affaires Culturelles.