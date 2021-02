La BAC : il faut absolument lire "Serge" de Yasmina Reza

En savoir plus sur Yann Barthes

Discrète dans les médias, Yasmina Reza est l’une des autrices les plus talentueuses de sa génération. Prix Renaudot en 2016 avec « Babylone », elle écrit aussi des essais, un scénario qui lui a valu un César et surtout des pièces de théâtre toutes plus géniales les unes que les autres. Sa pièce « Art », pour ne citer qu’elle, a été récompensée d’un très prestigieux Tony Awards. Dans « Serge », son dernier roman, Yasmina Reza s’intéresse à la famille, à la réconciliation. C’est à la fois drôle et bouleversant, c’est à lire absolument et Ambre Chalumeau nous en parle dans sa Brigade des Affaires Culturelles.