La BAC : Jack White, le dernier des Guitar Hero

C’est parti pour un coup de vieux général : cette année, ça fera dix ans que les White Stripes se sont séparés. Triste anniversaire pour les fans, mais c’est le temps qu’il aura fallu pour les faire passer du contemporain au patrimoine. Car c’est officiel, leurs « Greatest Hits » sortent ce vendredi en CD et en vinyle, l’occasion de (re)découvrir les plus grands titres des White Stripes, portés par l’un des plus grands guitaristes de son époque, Jack White. Ambre Chalumeau nous en parle dans sa Brigade des Affaires culturelles.