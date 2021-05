La BAC : Jacques Tati débarque sur Netflix

Netflix continue sa conquête des cinéphiles et diffuse depuis ce week-end trois des films les plus cultes du réalisateur Jacques Tati : « Les vacances de Monsieur Hulot », « Mon oncle » et « Playtime ». L’occasion rêvée pour (re)découvrir le travail d’un cinéaste culte qui a marqué plusieurs générations. Ambre Chalumeau dresse son portrait dans sa Brigade des Affaires culturelles.