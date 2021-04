La BAC : Jane Fonda, pionnière de l’activisme made in Hollywood

À 83 ans, Jane Fonda est devenue bien plus que l’icône fitness des années 80. Bien plus encore que l’actrice doublement (!) Oscarisée. Activiste majeure antimilitariste, féministe, anti raciste et écolo, elle est devenue une figure du combat militant aux États-Unis. Un combat qu’elle a décidé de raconter dans un livre, « Que faire ? », aux éditions Albin Michel. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade des Affaires Culturelles.