La BAC: Jean-Claude Carrière, l’homme aux 1000 talents

Jean-Claude Carrière est mort lundi 8 février à l’âge de 89 ans. Il était l’un des scénaristes français les plus connus au monde et avait travaillé avec les plus grands. Doué en tout, il était viticulteur, dessinateur, spécialiste de l’Inde, expert en Shakespeare, a fait un triomphe au théâtre avec sa pièce « Mahabarata » et avait même écrit un livre avec le Dalaï-Lama. Bref, il savait tout faire, ou presque. Ambre Chalumeau dresse son portrait dans sa Brigade des Affaires Culturelles.