Jean-Pierre Bacri est mort ce lundi 18 janvier à l’âge de 69 ans. Plus qu’un acteur, plus qu’un réalisateur, c’est un fil rouge du cinéma français qu’on perd avec lui. Une cinquantaine de films, une vingtaine de pièces de théâtre, un phrasé unique, un caractère à nul autre pareil et un talent inratable. Ambre Chalumeau lui rend hommage dans sa Brigade des Affaires Culturelles.