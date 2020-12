La BAC: John le Carré, l’espion devenu écrivain

En savoir plus sur Yann Barthes

John le Carré et mort ce week-end à l’âge de 89 ans. Véritable monument de la littérature, il était l’un des écrivains les plus lus au monde. Grand maître du roman d’espionnage, il a participé à rendre célèbre le genre et à y faire s’intéresser le public. Et s’il en parlait si bien, c’est parce que David Cornwell de son vrai nom était lui-même un espion. Dans les années 50 et 60, il a notamment travaillé pour les services secrets anglais. Pendant 16 ans, il sera envoyé partout à l’étranger. Une fois de retour à la vie civile, il utilisera son expérience pour décrire avec précision les rouages de l’espionnage dans des romans haletants au succès jamais démenti. Ambre Chalumeau nous dresse le portrait de John le Carré dans sa Brigade des Affaires Culturelles.