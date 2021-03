La BAC : John Waters et ses "Conseils impurs d’un vieux dégueulasse"

John Waters est l’un des réalisateurs les plus célèbres des États-Unis. Icone gay et figure majeure de la contreculture américaine, il est à l’origine des cultissimes « Hairspray » et « Cry Baby ». Son autobiographie sort aujourd’hui en France. Forcément, Ambre Chalumeau nous en parle dans sa Brigade des Affaires Culturelles.