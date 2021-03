La BAC : Josef Von Sternberg et Marlene Dietrich, duo iconique

Hollywood a ses réalisateurs stars, ses actrices et ses acteurs de légende, mais il a aussi des duos d’exception composés de l’un et de l’autre. C’est le cas du duo formé par le réalisateur Josef von Sternberg et l’actrice Marlene Dietrich, probablement le duo le plus fort de l’histoire d’Hollywood. Ambre Chalumeau nous en parle dans sa Brigade des Affaires Culturelles.