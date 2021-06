La BAC : Joséphine Baker, bientôt au Panthéon ?

En savoir plus sur Jazz

Joséphine Baker fera-t-elle son entrée au Panthéon ? La plus célèbre danseuse de Charleston, icône des années jazz à Paris et chanteuse du désormais culte titre « J’ai deux amours » compte de très, très nombreux fans en France. Parmi eux, l’essayiste Laurent Kupferman vient de lancer une pétition pour faire entrer Joséphine Baker au Panthéon, au milieu des plus grands et des quelques plus grandes – il y a actuellement 5 femmes « panthéonisées » pour 75 hommes. Si son entrée au Panthéon était officialisée, Joséphine Baker deviendrait la première femme de couleur à recevoir cet honneur. Joséphine Baker, c’est bien sûr un héritage culturel impressionnant, mais aussi un engagement politique, humaniste et antiraciste. Née en 1906 dans le Missouri, aux États-Unis, elle décide de quitter le pays pour Paris en 1925. Là où, dans son pays, victime de racisme, elle voyait les salles refuser de l’accueillir, elle devient dès 19 ans la première vedette de couleur en France. Elle sera, en 1963, aux côtés de Martin Luther King lorsqu’il prononcera son célèbre discours « I have a dream » et toute sa vie, Joséphine Baker l’a passée à prendre soin des autres, notamment de ses douze enfants, tous adoptés, tous de nationalités différentes. En pleine Seconde guerre mondiale, elle a aussi été espionne pour la France, récoltant des fonds pour la Résistance et passant des messages codés au cours de ses tournées. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade des Affaires culturelles.