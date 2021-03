La BAC - Justice League : le "Snyder’s Cut" qui a tout changé

En 2016, en plein tournage de « Justice League », la fille du réalisateur Zack Snyder met fin à ses jours. Dévasté, il décide de quitter la réalisation du film, qui est alors confiée à Joss Whedon. Le réalisateur, connu pour avoir tourné les films Avengers – concurrents directs des DC Comics dont est issu le film « Justice League » - est choisi pour le remplacer. Au passage, la Warner, détentrice du film, exige de Joss Whedon qu’il modifie en grande partie le projet initial en supprimant un certain nombre de scènes violentes, plusieurs développements psychologiques et surtout en raccourcissant le film à moins de deux heures. A sa sortie en 2017, le film est démoli par la critique et les fans. Si bien qu’en 2020, après une mobilisation monstre des fans sur internet, Zack Snyder annonce reprendre le projet pour offrir « sa » version au monde. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade des Affaires culturelles.