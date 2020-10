En savoir plus sur Yann Barthes

Kenzo Takada est mort ce dimanche 4 octobre des suites de la Covid-19. Il avait 81 ans. Le couturier était le plus célèbre du Japon et, surtout, il avait marqué l’univers de la mode tout entier. Depuis 1960, il était partout : ultra prolifique et pourtant très discret, il créait sans cesse, sans jamais tourner en rond. Ambre Chalumeau nous dresse son portrait.