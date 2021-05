La BAC : la collection de François Pinault s’ouvre à la Bourse du commerce à Paris

On l’attend depuis des années, il est enfin là : le musée d’art de François Pinault à la Bourse de Commerce ouvre ses portes cette semaine. François Pinault, selfmade man, fils de paysan breton, un regard bleu laser et une fortune estimée à 32 milliards d’euros est aussi un énorme collectionneur d’art. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade des Affaires culturelles.