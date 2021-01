La BAC: la diversité en question à l’Opéra de Paris

En savoir plus sur Yann Barthes

Il aura suffi de quelques phrases pour mettre l’extrême-droite en émoi. Alexander Neef, nouveau directeur de l’Opéra de Paris, a expliqué dans une interview vouloir « moderniser l’institution », notamment sur la question de la diversité des danseurs et que des œuvres pourrait donc quitter le répertoire du Palais Garnier. Levée de bouclier immédiate chez Robert Ménard ou Marine Le Pen, scandalisés à la simple idée que l’on puisse supprimer Casse-Noisette ou le Lac des Cygnes parce que jugés trop blancs pour 2020. En réalité, les propos d’Alexander Neef ont été, en partie, mal interprétés : s’il n’est pas du tout question de toucher aux grands classiques, la question de la diversité est, elle, tout à fait à l’ordre du jour et doit même faire partie des grands chantiers que l’Opéra va entreprendre sous cette nouvelle présidence. A l’été 2020, déjà, des danseurs de l’Opéra Garnier avaient publié un manifeste pour appeler à repenser certaines pratiques qui continuent à ostraciser les danseurs de couleur. Par la perpétuation d’esthétiques coloniales clichées ou des blackface, notamment. Les signataires de ce manifeste dénonçaient également l’uniformisation des costumes des danseurs : collants couleur peau rose et chaussons roses pas du tout adaptés à la peau des danseurs de couleur. On fait le point avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade des Affaires Culturelles.