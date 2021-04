La BAC : la drogue et la Culture, une affaire millénaire

La dernière interview d’Emmanuel Macron a relancé la question de la légalisation du cannabis en France. Le débat n’est pas nouveau et n’avance pas vraiment non plus et ce depuis de très longues années. Pourtant, si le cannabis a toujours été illégal en France, il tient une place extraordinairement importante dans la culture mondiale. Côté musique, déjà, mais aussi côté littérature, et ce depuis le tout premier siècle. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade des Affaires Culturelles.