La BAC : la parade des pharaons d’Égypte

Ce week-end, la ville du Caire a entrepris de déplacer 22 momies de pharaons et de reines d’un musée à un autre. Et puisqu’on parle de rois et de reines, pas question pour les précieuses momies de voyager discrètement : chaque dépouille a eu droit à son propre véhicule marqué de son nom en hiéroglyphes. La parade de ce grand déménagement a duré trois heures, impliqué 130 figurants, 150 chevaux et 300 musiciens qui ont accompagnés les pharaons jusqu’à leur nouvelle maison où ils ont été accueillis par 21 coups de canon. Royal. Ce week-end, les images de ce déménagement hors norme ont fait le tour de tous les JT, mais pourquoi un tel tapage ? D’abord parce que cette parade représente à la fois un énorme enjeu culturel et politique. Depuis très longtemps, particulièrement en France, on est obsédés par l’Egypte. Ambre Chalumeau nous explique pourquoi dans sa Brigade des Affaires Culturelles.