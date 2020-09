La Bac : l’art thérapie, soigner les maux par l’art

En savoir plus sur Yann Barthes

L’art n’est pas que quelque chose que l’on peut voir, écouter, toucher ou ressentir. Depuis des années, les psychologues s’intéressent à « l’art thérapie », ou comment soigner ses blessures en libérant sa créativité et son sens artistique. On l’a beaucoup vu après les attaques de Charlie Hebdo et du 13 novembre, de nombreux artistes ont ressenti le besoin de coucher sur le papier, en musique, en peinture ou en dessin leur traumatisme. Une sorte de catharsis que nous explique Ambre Chalumeau.