La Bac : le bureau signé Pierre Paulin de Roselyne Bachelot, ou comment le mobilier devient symbole politique

Roselyne Bachelot s’est offert un nouveau bureau ! Dis comme ça, l’information n’a pas l’air de mériter la Une des journaux et pourtant : il ne s’agit pas tout à fait de n’importe quel bureau. En effet, la ministre de la Culture a choisi un bureau riche en symbole : d’abord, il est signé de la main de Pierre Paulin, un illustre designer français et, ensuite, il a été le bureau de François Mitterrand au cours de son second mandat.