La BAC: le Centre Pompidou met les femmes artistes à l’honneur dans un cours virtuel

En savoir plus sur Yann Barthes

Le Centre Pompidou a décidé de mettre à l’honneur les femmes qui peuplent l’histoire de l’Art. Si le musée est fermé, il continue à proposer des MOOC (Massive Open Online Class, bref des cours en ligne) et celui qui a le plus fait parler de lui cette semaine c’est « Elles font l’art », une classe en partenariat avec l’illustratrice Penelope Bagieu. Ce cours en ligne, qui sert en réalité à teaser une des futures expos du Centre Pompidou, part d’un constat : les femmes sont encore trop peu reconnues dans l’Histoire de l’art et trop peu valorisées sur le marché actuel. En 2020, les femmes artistes représentaient 21%seulement des œuvres du Centre Pompidou et à peine 7% de celles du Musée d’Orsay.