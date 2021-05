La BAC : le destin tragique de Billie Holiday

Billie Holiday est l’une des plus grandes icônes du jazz, une des voix les plus célèbres au monde. Ce que l’on connaît moins, en revanche, c’est son histoire, celle d’une vie tragique. Cette semaine, un documentaire mettant en lumière la réalité de la vie de Billie Holiday sort en DVD, l’occasion d’en apprendre plus sur ce qui a fait de Billie Holiday une interprète extraordinaire. Dans ce documentaire, on explore l’enfance difficile de la chanteuse, ses débuts chaotiques, son succès et sa descente aux enfers. Son addiction à l’alcool et aux drogues, l’emprise des hommes de sa vie et ses passages en prison, jusqu’à sa mort à l’hôpital à tout juste 44 ans. Interviewé dans le documentaire, le chanteur Tony Bennet s’interroge : pourquoi la plupart des chanteuses de jazz de l’époque ont-elles explosé en plein vol ? Pourquoi Billie Holiday a-t-elle fini sa vie de façon aussi tragique ? Parce que la vie de la chanteuse est aussi représentative de son époque : empreinte de racisme et de misogynie, ce documentaire est aussi le récit d’une partie de l’Histoire des États-Unis. Ambre Chalumeau nous en parle dans sa Brigade des Affaires Culturelles.