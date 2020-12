La BAC : le disco libérateur

Si Kylie Minogue sort un album intitulé « Disco » pour rendre hommage au… Disco, ce n’est pas pour rien. Le Disco est un courant mythique et fascinant. Né dans les années 70 aux Etats-Unis, le Disco est aussi un marqueur historique. Lorsqu’il se démocratise, les États-Unis sont en pleine lutte raciale et identitaire. Le Disco offre alors aux communautés discriminées un espace bien à elles, dans lequel elles peuvent s’exprimer sans crainte d’être jugées. On en parle avec Ambre Chalumeau.