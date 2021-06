La BAC : le Pass Culture et la revanche du manga en France

Le Pass Culture, un chèque de 300€, a fait le bonheur de 450 000 jeunes de 18 ans. Et ils se sont surtout jetés sur… les mangas. Depuis trois semaines, on assiste à une véritable ruée sur les mangas : des jeunes viennent avec des valises pour acheter des dizaines de tomes d’un coup. Si les libraires hallucinent, le succès des mangas n’est pourtant pas nouveau. La France est même le deuxième marché du manga au monde après le Japon. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade des Affaires culturelles.