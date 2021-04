La BAC : "Le Petit Prince", trésor impérissable

Le roman de Saint-Exupéry, « Le Petit Prince » fête son 75ème anniversaire cette année. Le livre, publié en premier aux États-Unis en 1943, puis en France il y a donc soixante-quinze printemps jour pour jour est devenu un incroyable phénomène. Traduit dans 450 langues et vendu à plus de 200 millions d’exemplaires, « Le Petit Prince » est le livre non religieux le plus traduit et le plus vendu au monde, juste derrière la Bible et le Coran. Le succès de l’histoire d’Antoine de Saint-Exupéry est tel qu’il existe aujourd’hui des musées, des parcs d’attractions, des adaptations en films, en pièces de théâtre, en comédies musicales et un nombre incalculable de produits dérivés. Comment expliquer un tel succès ? D’abord, parce que « Le Petit Prince » est un conte poétique qui ne se démode pas avec le temps. C’est l’histoire d’un aviateur qui s’écrase dans le désert du Sahara, rencontre un enfant venu d’une planète lointaine et fait la connaissance de toute une palette de personnages : du roi triste et mégalo au businessman cupide en passant par l’ivrogne honteux, la rose mystérieuse, le serpent à énigme et le renard philosophe. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade des Affaires Culturelles.