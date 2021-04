La BAC : le retour en grâce des bandes annonces

Lors de la cérémonie des Oscars, on a pu voir pour la toute première fois le teaser du prochain film de Steven Spielberg, « West Side Story », un remake de la comédie musicale à succès du même nom. Et cette simple bande-annonce a déjà enflammé internet. Des centaines de personnes se sont filmées découvrant la BA et ont partagé leurs réactions sur les réseaux sociaux, à commencer par l’actrice principale du film. Très vite, le tout Twitter s’est affolé, décortiquant plan par plan les premières images de ce film très attendu. Il faut dire qu’après un an et demi sans cinéma, l’attente des spectateurs est gigantesque et qu’il faudra à l’industrie du cinéma redoubler d’inventivité pour les attirer à nouveau dans les salles obscures. Et c’est là que les bandes annonces rentrent en scène. Dans ce contexte si particulier, elles retrouvent l’importance et la place qu’elles ont eu pendant longtemps. On en parle avec Ambre Chalumeau.