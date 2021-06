La BAC : "Les Editions de Minuit", fin d’un mythe

La maison d’édition « Les Editions de Minuit » va être rachetée par Gallimard. La nouvelle a provoqué un tremblement de terre dans le monde de l’édition. Pour cause, « Les Editions de Minuit » sont mythiques. Créée il y a 80 ans, en pleine occupation allemande par deux Résistants, Pierre de Lescure et Jean Bruller, la maison d’édition décide de contourner la censure allemande et publie, clandestinement, plusieurs dizaines de livres devenus cultes. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade des Affaires culturelles.