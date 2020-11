La BAC : les femmes photographes mises à l’honneur

En savoir plus sur Yann Barthes

L’âge d’or de la photographie a vu devenir célèbres Robert Doisneau, Robert Capa, Koudelka, Richard Avedon, Henri-Cartier Bresson. Que des hommes. C’était vite oublier le talent des femmes photographes de la même époque, d’avant et d’après. L’erreur est désormais réparée grâce à « Une histoire mondiale des femmes photographes », un recueil de photo signé Marie Robert et Luce Lebart. Dans leur ouvrage, elles réhabilitent la photographie faite par des femmes, dans toute sa diversité. On en parle avec Ambre Chalumeau.