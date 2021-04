La BAC - Les révélations dingues autour du Salvator Mundi : et si le tableau le plus cher du monde était faux ?

En 2017, le Salvator Mundi de Léonard de Vinci est devenu le tableau le plus cher du monde : 450 millions d’euros. Sauf que depuis sa vente, l’œuvre est au cœur de l’une des plus grandes polémiques de l’art : et si le Salvator Mundi était un faux ? Dans un documentaire inédit diffusé le 13 avril prochain sur France 5, le spécialiste de géopolitique Antoine Vitkine révèle cette histoire hallucinante qui implique entre autres le Louvre, le prince d’Arabie Saoudite – heureux acheteur du tableau – la CIA, un oligarque russe arnaqué par un Suisse et même Emmanuel Macron.