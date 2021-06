La BAC : les Rolling Stones, 60 ans mythiques en deux expos

S’il n’est plus nécessaire de présenter les Rolling Stones, il n’est jamais trop tard pour en apprendre plus sur eux. Le groupe de légende est à l’honneur dans deux expos, une à Nice et l’autre à Marseille. L’occasion idéale de découvrir la genèse, l’histoire et les secrets d’un groupe mythique. À Marseille, on pourra donc en prendre plein la vue grâce à une exposition géante au Stade Vélodrome. Il fallait bien un stade tout entier pour contenir soixante ans de triomphe des Stones racontés à travers des centaines d’objets ayant appartenu au groupe et même les costumes cultes de Mick Jagger. À Nice, à la Galerie de l’Instant, une seconde expo – plus modeste mais tout aussi majeure – permettra aux fans et aux curieux de découvrir les Stones à travers le regard du photographe français Dominique Tarlé. Le photographe a suivi les Rolling Stones à un moment charnière de leur Histoire. Nous sommes en 1971 et pour fuir le fisc anglais, le groupe s’installe un temps dans le Sud de la France. Mick Jagger y épousera Bianca Jagger à Saint-Tropez, Keith Richards louera une énorme villa à Villefranche dans laquelle il recevra les plus grandes stars. Dominique Tarlé était là pour immortaliser cette époque unique des Stones. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade des Affaires culturelles.