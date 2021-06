La BAC : l'homme derrière le succès d'ABBA

Aujourd’hui dans sa Brigade des Affaires culturelles, Ambre Chalumeau s’intéresse à la sortie d’un livre retraçant l’histoire du groupe ABBA, album par album. Parce que le groupe suédois n’est pas qu’une affaire de brushings et de paillettes, mais un véritable phénomène : c’est le deuxième groupe pop à avoir vendu le plus de disques après les Beatles, le monde entier connaît leurs chansons et c’est aussi le résultat d’une vraie stratégie marketing, hyper symptomatique de l’industrie de la musique.