La BAC : l’ode aux photographes amateurs de la Polka Factory

En ce moment même à Paris, la Polka Factory propose l’exposition « American Stories ». Recueil de vieilles photos des années 50 et 60, avec des looks bien vintage, des mises en scène attachantes qui ont une particularité : elles n’ont pas été prises par des photographes professionnels, mais par des anonymes. C’est la force de cette exposition hors des sentiers battus : présenter une époque sous le regard de ceux qui l’ont vécue, à travers leur quotidien ordinaire, mais authentique. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade des Affaires Culturelles.