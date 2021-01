La BAC: Maurice Pialat s’invite sur Amazon

En savoir plus sur Yann Barthes

Depuis plusieurs mois, les plateformes de streaming se battent pour obtenir les catalogues des plus grands réalisateurs. Netflix s’est offert Jean-Luc Godard, François Truffaut et Jacques Demy, Amazon a récupéré Maurice Pialat. Le réalisateur, considéré comme l’un des plus mythiques du cinéma français, a notamment signé « A nos amours », « Sous le soleil de Satan » ou encore « Van Gogh ». Et ils seront tous disponibles sur Prime Vidéo. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade des Affaires Culturelles.