La BAC : Nancy Sinatra, inoubliable icône des Sixties

Nancy Sinatra, chanteuse iconique des années 60, est mise à l’honneur dans une compilation de ses meilleures chansons. L’occasion idéale de découvrir ou de redécouvrir ses plus grands tubes, parmi lesquels le cultissime « These boots are made for walking », titre à la fois sensuel et terriblement libérateur. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade des Affaires Culturelles.