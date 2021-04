La BAC : Oscars 2021, une année historique pour la diversité

La 93ème cérémonie des Oscars a eu lieu dimanche soir à Los Angeles et est à marquer d’une pierre blanche : en 93 ans, c’est la première fois que les Oscars avaient autant de diversité dans leurs nommés et lauréats. Deux femmes étaient par exemple nommées pour la meilleure réalisation, un record en soi, mais le titre a en plus été remporté par Chloé Zhao, qui devient la seconde femme de l’Histoire – et la première femme non-blanche - à décrocher la fameuse statuette. Même constat chez les nommés à l’Oscar du meilleur acteur et actrice. Ambre Chalumeau revient sur ce palmarès de tous les records dans sa Brigade des Affaires culturelles.