C’est historique : pour la première fois, la ville de Paris va accueillir un centre des archives LGBTQI+. Depuis 20 ans, les associations se battent pour sa création et le projet vient finalement d’être approuvé par le Conseil de Paris. D’ici quelques mois, on va enfin pouvoir regrouper dans un même lieu toutes les archives produites par, pour et sur la communauté LGBTQI+.