La BAC : Paul Verhoeven, artiste habité et controversé

Paul Verhoeven, l’un des plus grands réalisateurs encore en vie et probablement l’un des derniers dans son genre est de retour avec « Benedetta », présenté au Festival de Cannes. Le réalisateur qui déclenche des polémiques à droite comme à gauche est à la fois celui qui a fait l’un des bides les plus connus du cinéma et celui qui reçoit des standings ovations absolument dingues à Cannes. Il est celui qui a traumatisé Sharon Stone sur le tournage de Basic Instinct et celui avec qui Isabelle Huppert se dit « fière » d’avoir fait un film féministe. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade des Affaires culturelles.