La BAC : "Peggy Sue s’est mariée", le film culte et sous-coté de Francis Ford Coppola

Francis Ford Coppola est l’un des plus grands réalisateurs du monde. Connu pour « Conversations secrètes », « Le Parrain » ou encore « Apocalypse Now » pour ne citer qu’eux, il est aussi le créateur d’un film beaucoup moins connu et pourtant tout aussi génialissime : « Peggy Sue s’est mariée ». Ambre Chalumeau nous en parle dans sa Brigade des Affaires Culturelles. « Peggy Sue s’est mariée », c’est l’histoire d’une femme de 40 ans qui se rend à la réunion d’anciens élèves de son lycée, où elle croise son mari qui vient de la quitter pour une femme plus jeune et, au moment où on la couronne reine de la soirée, elle s’évanouit et se réveille… 26 ans plus tôt, à l’époque où elle était encore lycéenne. Le film « Peggy Sue s’est mariée » s’inscrit dans une période un peu particulière de la vie de Francis Ford Coppola, ce qui le rend d’autant plus intéressant pour comprendre la démarche du réalisateur. En fait, à l’époque, Francis Ford Coppola est criblé de dettes et accepte donc de tourner des films sur commande. « Peggy Sue s’est mariée » en est un, on lui donne le scénario clé en mains et pourtant, le réalisateur arrive à en faire un film culte. La preuve.