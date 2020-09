En savoir plus sur Yann Barthes

Cette rentrée, Pierre Cardin est à l’honneur avec deux films documentaires qui lui sont entièrement consacrés. Il faut dire – ou rappeler – que Pierre Cardin est l’un des couturiers les plus connus, les plus appréciés et les plus audacieux de l’histoire de la mode. Ambre Chalumeau nous dresse le portrait d’un artiste visionnaire.