La BAC - Pirates, puces implantées et bidonvilles flottants : le futur vu par la "Red Team"

Qui de mieux que les artistes pour imaginer notre futur ? Quitte à imaginer l’avenir dans un monde aussi incertain que le nôtre, autant faire appel à ceux qui ont le plus d’imagination. Le gouvernement a donc créé la « Red Team », une équipe d’artistes, d’auteurs de BD et d’écrivains chargée d’anticiper notre futur et ils ont rendu cette semaine leurs conclusions. L’idée peut prêter à sourire et pourtant elle est déjà éprouvée aux Etats-Unis depuis les années 50. Dès cette époque déjà, l’Armée laissait libre cours aux artistes pour imaginer le monde de demain et les éventuelles crises à gérer et ils sont souvent tombés très près de la réalité. En 2019, c’était donc au tour de l’Armée française de missionner, elle aussi, un collectif de pro de la science-fiction pour tenter d’anticiper les grands bouleversements de notre avenir. Si une grande partie de leurs recherches sont classées Secret Défense, les quelques exemples qu’on a pu découvrir ne sont pas follement encourageant. Dans sa Brigade des Affaires Culturelles, Ambre Chalumeau vous fait découvrir le futur.