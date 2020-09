La Bac : polémique autour du film « Mignonnes », l'indignation à deux vitesses des États-Unis

En savoir plus sur Yann Barthes

Grosse polémique autour de « Mignonnes », le premier film de la réalisatrice Maïmouna Doucouré. Il raconte l’histoire d’une jeune fille de 11 ans, en plein questionnement identitaire, tiraillée entre l’image de la femme qu’elle connaît chez elle et celle transmise par la télé, les réseaux sociaux, … S’il a été primé en France, son arrivée sur le catalogue américain de Netflix a provoqué une vive polémique. En cause notamment, l’affiche du film choisie par la plateforme accusée d’hyper-sexualiser les jeunes filles. Sauf que c’est tout ce que le film cherche justement à dénoncer. On en parle avec Ambre Chalumeau.