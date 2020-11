En savoir plus sur Yann Barthes

Andy Warhol est l’un des artistes les plus célèbres du XXe siècle et pourtant, on parle encore peu de ses premières œuvres et de ses premiers dessins. C’est désormais chose faite grâce aux éditions Taschen qui publient cet automne « Love, Sex and Desire », un recueil des travaux méconnus de l’artiste.