La BAC – Réouverture des cinémas : ruée dans les salles obscures

Après sept longs mois d’attente, Ambre Chalumeau peut enfin célébrer comme il se doit la réouverture des musées, des théâtres et des cinémas. Et justement, c’était l’événement de ce mercredi : le retour des téléspectateurs dans les salles obscures. Dès ce matin aux aurores, il y avait la queue devant les cinémas de toute la France. Et s’il faut être prudent avec les chiffres de cette réouverture – les cinémas étant limités à 35% de taux d’occupation – la reprise semble se faire de très, très bon pied. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade des Affaires culturelles.