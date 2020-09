La BAC : Ron Cobb, le chef décorateur sans qui Star Wars et Retour vers le Futur n’aurait jamais vu le jour

En savoir plus sur Yann Barthes

On rend régulièrement hommage aux acteurs, aux actrices, aux réalisateurs ou aux réalisatrices qui ont marqué l’histoire du cinéma. On oublie (trop) souvent de saluer aussi les génies du cinéma qui travaillent dans l’ombre. C’est le cas de Ron Cobb, le chef décorateur qui a imaginé et rendu possible les décors devenus cultes de Star Wars ou la DeLorean iconique de Retour vers le Futur. Ron Cobb est mort lundi à l’âge de 83 ans. Ambre Chalumeau lui rend hommage.