En savoir plus sur Yann Barthes

Sean Connery est mort ce week-end à l’âge de 90 ans, a fait savoir sa famille. L’acteur était une légende du cinéma américain et international. Inoubliable premier James Bond, il avait endossé rôles légers et rôles dramatiques auprès des plus grands réalisateurs. Ambre Chalumeau dresse son portrait pour lui rendre hommage.