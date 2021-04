La BAC : Sharon Stone, le prix de la gloire

Sharon Stone publie son tout premier livre, une autobiographie dans laquelle elle dévoile tout l’envers du décor d’une vie passée sur les tapis rouges. Dans « La beauté de vivre deux fois », l’actrice multi-récompensée se confie sur son enfance compliquée dans le milieu ouvrier, mais aussi l’abus sexuel subit lorsqu’elle était enfant et ses problèmes de santé à l’âge adulte, son métier d’actrice et la réalité qui se cache derrière le fait d’être une femme à Hollywood. L’occasion de découvrir Sharon Stone sous un nouvel angle, très authentique et personnel. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade des Affaires Culturelles.